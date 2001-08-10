В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство области по фехтованию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились чемпионат и первенство Сахалинской области по фехтованию. В соревнованиях, прошедших в центре единоборств "Сахалин-Арена", приняли участие более 60 спортсменов из областного центра.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, турнир проходил в рамках государственной программы "Спорт России". В этом году в отличие от прошлого сезона участвовали исключительно фехтовальщики. "Мы видим рост популярности этого вида спорта - к нам записалось много талантливых ребят", - отметил директор спортшколы восточных видов единоборств Леонид Ким.

Соревнования проводились в фехтовании на рапирах. Судья международной категории Раиль Нагимов положительно оценил потенциал развития фехтования на Сахалине: "Нужно проводить больше соревнований и мастер-классов, но уже сейчас видно много заинтересованных спортсменов".

Среди победителей первенства - Дарья Кон, Жан Носов, Василиса Сидоренко и другие юные фехтовальщики. В чемпионате области золото завоевали Мария Павлютина и Дамир Носов. "Фехтование оказалось моим видом спорта, - поделился чемпион Николай Сёма. - В сентябре постараюсь показать хороший результат на первенстве ДФО". Организаторы планируют расширять географию участников и развивать этот вид спорта в регионе.