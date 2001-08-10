Тихоокеанское
информационное агентство
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17:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка установила международный рекорд по буксировке автомобиля

Сахалинка установила международный рекорд по буксировке автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Поронайска Людмила Спирина установила новый международный рекорд в дисциплине силового экстрима, преодолев 13,5 метров с автомобилем Hummer H2 весом 2,9 тонны, зажав трос зубами. Ее результат в 41,33 секунды официально зафиксировали специалисты и направили для регистрации в Международную книгу рекордов INTERRRECORD.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, спортсменка выполнила сложнейшее упражнение, демонстрирующее исключительную силу челюстных мышц и общую физическую подготовку. Достижение Спириной стало ярким событием в мире силовых видов спорта.

INTERRRECORD, известный международный регистратор уникальных достижений, уже получил необходимую документацию для внесения рекорда сахалинки. Людмила Спирина продолжает традиции силового экстрима Сахалинской области под руководством опытного наставника Евгения Борозна.

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