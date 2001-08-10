В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония награждения выпускников спортивной школы по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На протяжении многих лет они демонстрировали высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Поздравили выпускников и вручили им заслуженные награды вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова и директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко.

- «Выпуск — 2025» - юбилейный для отделения художественной гимнастики. 15 лет назад мы начали взращивать таланты в этом направлении и сегодня видим результат — наш «золотой состав»: 3 мастера спорта России, 2 кандидата в мастера спорта! Это невероятный успех, гордость для Южно-Сахалинска и, конечно, заслуга тренеров, - сказала Елена Федорова. — И, конечно, я приветствую 47-й выпуск отделения плавания. 12 сильных, целеустремленных ребят, каждый из которых имеет спортивный разряд, а один — кандидат в мастера спорта. Это говорит о высоком уровне подготовки и о преданности любимому делу. Я уверена, что впереди вас ждет еще много побед и достижений!

В рамках церемонии приветственным адресом администрации Южно-Сахалинска была поощрена директор спортивной школы по плаванию Елена Завязкина. Почетные грамоты вручены тренерам-преподавателям по художественной гимнастике Ксении Тихомировой и Инне Цыгановой, хореографу Наталье Козловой. Благодарственного письма удостоена тренер-преподаватель по плаванию Татьяна Рыбьянова.

Также благодарственными письмами поощрены выпускники: