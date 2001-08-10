Сахалинские пенсионеры соревнуются в дартсе и шахматах на Спартакиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается региональный этап X Спартакиады пенсионеров России, где 16 команд из всех районов Сахалина соревнуются в дартсе, шахматах и нормативах ГТО. 24 мая участников ждут легкоатлетический кросс и эстафета, по итогам которых сформируют сборную для всероссийского финала.

Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве спорта региона, во второй день состязаний пенсионеры показали высокие результаты в меткости и стратегическом мышлении. Валентин Покас из Тымовского, участвующий в спартакиаде в четвёртый раз, поделился: «После 70 лет спорт стал частью жизни. Здесь царит энергия и азарт — играю в дартс и настольный теннис, чтобы держать ум sharp и тело в тонусе».

24 мая программа включает кросс на 1 км и комбинированную эстафету. Старт - в 10:00, а в 16:00 объявят победителей, которые войдут в островную сборную. «Главное - не возраст, а настрой. Многие участники тренируются круглый год, чтобы достойно представить регион на федеральном уровне», - отметили организаторы.

Спартакиада проходит в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Напомним, в 2024 году сахалинская команда пенсионеров заняла пятое место на всероссийском этапе, а в 2025-м планируют войти в тройку лидеров. Для этого в области увеличили число бесплатных секций для старшего поколения, включая йогу и скандинавскую ходьбу.