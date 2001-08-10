В Сахалинской области прошло первенство по каратэ в честь 80-летия Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось командное первенство Сахалинской области по каратэ, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», и оно собрало около 300 участников в возрасте от 6 до 17 лет.

Турнир, который ранее проводился в Холмске, в этом году перенесли в островную столицу в честь юбилея Великой Победы. Президент сахалинской федерации каратэ Леонид Ким подчеркнул, что юные спортсмены прибыли из различных городов, включая Аниву, Поронайск, Невельск, Холмск, Южно-Курильск и сам Южно-Сахалинск. Это подчеркивает важность соревнования и его традиционное значение для региона.

По итогам турнира команда Южно-Сахалинска заняла первое место, а Холмск стал вторым. Замкнули тройку лидеров каратисты из Южно-Курильска. Участники южно-сахалинской команды, Андрей Саёто, Андрей Романов и Александр Деин, выразили удовлетворение своей победой, отметив, что их соперники были сильными и в некоторых случаях даже превосходили их по физическим данным. Главным событием турнира стал традиционный «Кубок Победы», в котором команды из пяти спортсменов разных возрастов сражались в формате «стенка на стенку». Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, в обеих категориях — мужской и женской — победу вновь одержали представители областного центра.