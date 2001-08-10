Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 24 медали на чемпионате и первенстве ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике завершились в Холмске. Сахалинские спортсмены в личном зачете заработали 10 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей, а в командном – 3 золотых и 1 серебряную награду. Около 150 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия) сражались за награды, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте.
Мероприятие организовано сахалинской региональной общественной организацией «Федерация тяжелой атлетики», Центром спортивной подготовки Сахалинской области, министерством спорта области при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
- 2025-й - юбилейный год российской тяжёлой атлетики - 140 лет! Эти соревнования очень значимы и посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 28 апреля холмская спортсменка Полина Павлович улетает в Перу на чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи. Пожелаем ей удачи! – напутствовал председатель федерации тяжелой атлетики Михаил Щербак.
По итогу первенства ДФО среди девушек в своих весовых категориях абсолютными победителями стали Полина Шитова и Ариана Шейко. Второе место заняла Ангелина Меняйлова. Лия Тагирова и Дарья Гук заслужили бронзу. Среди юниоров Максим Горбунов и Вячеслав Дайновский заняли первое место. Александр Щеголев взял серебро, а почетное третье место - Вячеслав Заикин.
Абсолютным победителем первенства среди юниоров стал Максим Горбунов.
В чемпионате Дальневосточного федерального округа среди мужчин и женщин в своих весовых категориях золото завоевали Яна Цибиногина, Вероника Мазалова, Геннадий Зыков, Сергей Девяшин, Александр Дробей и Глеб Отпущенников. Серебро у Кирилла Сергиенко и Владимира Дащинского. Кин Мо Сен, Артём Здоровцев и Сергей Семёнов заработали бронзу.
Абсолютными чемпионами стали Вероника Мазалова и Сергей Девяшин.
В командном зачете первенства среди девушек и юношей (13-17 лет) сахалинцы заняли первое место. В чемпионате команда мужчин одержала победу, а женщин расположились на второй ступени пьедестала.
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