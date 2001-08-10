В Холмске стартовал чемпионат ДФО по тяжелой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске стартовал чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике, в котором принимают участие около 150 спортсменов. Соревнования проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе "Спарта", собравшем атлетов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия).

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в течение нескольких дней команды из семи субъектов Дальнего Востока будут бороться за звание сильнейших в своих весовых категориях. Заместитель министра спорта региона Сергей Камелин пожелал участникам честной борьбы и отсутствия травм. "Спасибо тренерскому составу за их труд, который направлен не только на спортивное развитие, но и на культурное и нравственное воспитание молодежи", - отметил он. К его словам присоединились председатель СРО "ФТА" Михаил Щербак и вице-мэр Холмского городского округа Наталья Белоцерковская.

Спортсмены соревнуются в четырех возрастных и 36 весовых категориях. Девушки выступают в категориях от 40 до 81+ кг, юноши - от 49 до 102+ кг, женщины - от 45 до 71 кг, а мужчины - от 55 до 109+ кг. Мероприятие организовано в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", направленной на популяризацию здорового образа жизни и поддержку спортивных талантов.

Таким образом, чемпионат ДФО по тяжелой атлетике в Холмске стал важным событием для спортивного сообщества Дальнего Востока, объединившим лучших атлетов региона.