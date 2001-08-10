Сахалинский боксер Денис Пальшин завоевал серебро на международном турнире в Хабаровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Денис Пальшин из Невельска занял второе место на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске. В решающем поединке сахалинец уступил олимпийскому призеру из Казахстана.
Более 140 спортсменов из 16 стран боролись за медали
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, в соревнованиях приняли участие 140 сильнейших боксеров из 16 стран. Российскую сборную представляли 19 спортсменов, среди которых было 6 женщин. Пальшин выступал в весовой категории до 54 кг.
Достойное выступление против олимпийского призера
Невельский боксер провел три успешных боя, но в финале встретился с сильнейшим соперником - чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады в Токио Сакеном Бибосиновым из Казахстана. Несмотря на поражение в решающем поединке, серебряная медаль стала значимым достижением для сахалинского спортсмена.
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