Сахалинский боксер Денис Пальшин завоевал серебро на международном турнире в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Денис Пальшин из Невельска занял второе место на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске. В решающем поединке сахалинец уступил олимпийскому призеру из Казахстана.

Более 140 спортсменов из 16 стран боролись за медали

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, в соревнованиях приняли участие 140 сильнейших боксеров из 16 стран. Российскую сборную представляли 19 спортсменов, среди которых было 6 женщин. Пальшин выступал в весовой категории до 54 кг.

Достойное выступление против олимпийского призера

Невельский боксер провел три успешных боя, но в финале встретился с сильнейшим соперником - чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады в Токио Сакеном Бибосиновым из Казахстана. Несмотря на поражение в решающем поединке, серебряная медаль стала значимым достижением для сахалинского спортсмена.