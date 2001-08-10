Южно-Сахалинск впервые принял всероссийские соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились всероссийские соревнования "Надежды России" по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет. Как сообщает ТИА "Острова", островной регион впервые принимал эти престижные старты, в которых участвовали более 170 спортсменов из 23 субъектов страны.

На трассах спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" юные спортсмены соревновались в трех дисциплинах: слаломе, гигантском слаломе и комбинации. Среди юношей в слаломе победу одержал Артемий Фёдоров из Башкортостана, а у девушек лучший результат показала Арина Галченкова из Ленинградской области. В гигантском слаломе сильнейшими стали москвич Макар Орехов и мурманчанка Ева Миронова.

Как рассказали ТИА "Острова" в оргкомитете, несмотря на сложные погодные условия, все запланированные заезды состоялись. "Мы рады, что смогли провести соревнования на высоком уровне, - отметила главный судья Светлана Тулушкина.

- Это важный опыт для юных спортсменов". В командном зачете победу одержала сборная Ленинградской области, второе место заняли представители Мурманской области, третье - команда Москвы. Соревнования прошли в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".