Юные сахалинцы поборолись за звание сильнейших в лыжных гонках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ХV Спартакиада Сахалинской области среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений состоялась на лыжном-биатлонном комплексе «Триумф». 48 маленьких спортсменов из Долинска, Корсакова, Горнозаводска, Ноглик, Троицкого, Анивы и Южно-Сахалинска состязались в личном и командных зачетах на дистанции 100 метров в классическом стиле, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Трасса для детишек оказалась сложной ввиду погодных условий. У нас на севере еще стоят устойчивые морозы. Приехав в Южно-Сахалинск и потренировавшись перед началом соревнований, еще раз убедились в том, что старт будет не из легких. Детки все равно большие молодцы. Несмотря на то, что не получилось занять призовых мест, показали настоящую борьбу, - отметила инструктор ногликского детского сада №1 «Светлячок» Татьяна Рыжкова.
По итогу соревнований в личном зачете среди мальчиков победителем стал Степан Немтинов, второе место занял Никита Тараненко, а почетное третье – Артур Успенский. Среди девочек золото завоевала Нина Бизяева, серебро у Евы Макаровой, а бронзу получила Юна Ли.
В командном зачете абсолютным победителем стала команда детского сада «Чебурашка» (Долинск), второе место заняли ребята детсада №19 «Алёнушка» (Южно-Сахалинск), третье – садик №47 «Ягодка» (г. Южно-Сахалинск).
- Я готовился очень долго. Тренировались мы вместе с командой, чтобы прийти к заветной победе, и вот результат - первое место в личном зачете и второе в командном. Я счастлив! - поделился своими впечатлениями победитель личного зачета среди мальчиков Степан Немтинов.
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