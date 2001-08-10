Сахалинские каратисты привезли 11 медалей с всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по каратэ «Олимпийские надежды» в Уфе. За медали состязаний боролись более 500 спортсменов из 23 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Островные каратисты выступали в двух возрастных категориях. Борьба старшей группы имела статус всероссийских соревнований. В этих поединках в копилку нашей сборной принесли три золота Константин Коковуров (+84 кг), Евгений Сон (67 кг) и Никита Большаков (60 кг). Серебро завоевали Жанна Костюшкина (55 кг) и Заур Керимов (+84 кг). Бронзовым призёром стал Даниил Петраков (84 кг). Не остались в стороне и кадеты, которые принесли команде еще три бронзовые медали: Ева Синцова (кумитэ, 47 кг), Александр Джулакян (ката, 14-15 лет), Алиса Ли (ката, 12-13 лет).
Младшие ребята не отставали от старших. В региональных соревнованиях были шесть юных каратистов из Южно-Сахалинска и Холмска. Второе место у Асель Тен (девочки 8-9 лет до 30 кг). Почётная бронза у Киры Мышевой (девочки 8-9 лет до 30 кг) и Варвары Мартышевой (10-11 лет, свыше 36 кг).
Этот успех стал возможен благодаря упорным тренировкам и профессионализму тренерского состава: Леонида Кима, Расула Керимова, Анастасии Ким, Алексея Тяна и Ксении Семеновой.
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