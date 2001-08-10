Сахалинцев приглашают принять участие в соревнованиях по конькобежному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» пройдут 22 февраля в Южно-Сахалинске на стадионе «Космос» в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания будут проводиться в 6-ти возрастных группах на дистанциях 250 и 500 метров:
1-ая группа - мальчики и девочки 2016-2017 г.р.;
2-ая группа - мальчики и девочки 2013-2015 г.р.;
3-ая группа - юноши и девушки 2010-2012 г.р.;
4-ая группа - юноши и девушки 2007-2009 г.р.;
5-ая группа - мужчины и женщины 1999-2006 г.р.;
6-ая группа - мужчины и женщины 1998 г.р. и старше.
Участникам соревнований можно пройти регистрацию с 10:00 до 10:45 на месте. Старт в 11:20.
При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, медицинскую справку о допуске, а также рекомендуется застраховаться от несчастного случая.
Прокат коньков для участников мероприятия бесплатный.
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