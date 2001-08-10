Сахалинцев приглашают принять участие в соревнованиях по конькобежному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» пройдут 22 февраля в Южно-Сахалинске на стадионе «Космос» в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания будут проводиться в 6-ти возрастных группах на дистанциях 250 и 500 метров:

1-ая группа - мальчики и девочки 2016-2017 г.р.;

2-ая группа - мальчики и девочки 2013-2015 г.р.;

3-ая группа - юноши и девушки 2010-2012 г.р.;

4-ая группа - юноши и девушки 2007-2009 г.р.;

5-ая группа - мужчины и женщины 1999-2006 г.р.;

6-ая группа - мужчины и женщины 1998 г.р. и старше.

Участникам соревнований можно пройти регистрацию с 10:00 до 10:45 на месте. Старт в 11:20.

При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, медицинскую справку о допуске, а также рекомендуется застраховаться от несчастного случая.

Прокат коньков для участников мероприятия бесплатный.