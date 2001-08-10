Тихоокеанское
информационное агентство
5 Февраля 2025
Сейчас 17:07
98,53|102,69
Охинец ответит в суде за езду в состоянии наркотического опьянения
12:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

Стало известно расписание сахалинского этапа Кубка России по волейболу на снегу

Стало известно расписание сахалинского этапа Кубка России по волейболу на снегу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этап открытого Кубка России по волейболу на снегу пройдёт в Южно-Сахалинске с 7 по 9 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Площадкой для проведения соревнований станет средняя станция спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

7 февраля игры стартуют в 9:00 и продлятся до 17:30. С 17:30 до 18:30 состоится мастер-класс по от чемпиона Европы по волейболу на снегу Тараса Мыськива.

8 февраля матчи пройдут с 10:00 до 18:00.

9 февраля первые встречи начнутся в 9:00 и завершатся в 13:00. В 13:30 пройдёт церемония открытия финалов этапа Кубка России. Игры за третье место среди мужских команд состоятся с 14:00 до 14:40. С 15:00 до 15:40 бронзу соревнований будут разыгрывать женщины. С 16:00 до 16:40 пройдёт женский финал, а с 17:00 до 17:40 – мужской.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?