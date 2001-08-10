Стало известно расписание сахалинского этапа Кубка России по волейболу на снегу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этап открытого Кубка России по волейболу на снегу пройдёт в Южно-Сахалинске с 7 по 9 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Площадкой для проведения соревнований станет средняя станция спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

7 февраля игры стартуют в 9:00 и продлятся до 17:30. С 17:30 до 18:30 состоится мастер-класс по от чемпиона Европы по волейболу на снегу Тараса Мыськива.

8 февраля матчи пройдут с 10:00 до 18:00.

9 февраля первые встречи начнутся в 9:00 и завершатся в 13:00. В 13:30 пройдёт церемония открытия финалов этапа Кубка России. Игры за третье место среди мужских команд состоятся с 14:00 до 14:40. С 15:00 до 15:40 бронзу соревнований будут разыгрывать женщины. С 16:00 до 16:40 пройдёт женский финал, а с 17:00 до 17:40 – мужской.