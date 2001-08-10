Сахалинская летающая лыжница Полина Пак взяла серебро первенства России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинка Полина Пак стала обладательницей серебряной медали первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок 15-19 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования прошли на трамплине К-90 в Чайковском Пермского края и собрали сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской, Сахалинской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Татарстан.
По итогам выступления воспитанница СШОР зимних видов спорта Полина Пак показала прыжок длиной 92,5 метра, выполнив норматив мастера спорта России и заняв второе место соревнований.
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