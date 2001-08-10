Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2025
Сейчас 04:27
99,94|102,49
В Сахалинской области ожидается прохождение циклона
15:54, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская летающая лыжница Полина Пак взяла серебро первенства России

Сахалинская летающая лыжница Полина Пак взяла серебро первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинка Полина Пак стала обладательницей серебряной медали первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок 15-19 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли на трамплине К-90 в Чайковском Пермского края и собрали сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской, Сахалинской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Татарстан.

По итогам выступления воспитанница СШОР зимних видов спорта Полина Пак показала прыжок длиной 92,5 метра, выполнив норматив мастера спорта России и заняв второе место соревнований.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?