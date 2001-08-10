В Хабаровске впервые за 7 лет состоялся чемпионат Восточного военного округа по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хабаровске в спортивном комплексе ЦСКА впервые за 7 лет состоялся чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по плаванию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В чемпионате приняли участие военнослужащие общевойсковых армий и соединений, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской и Сахалинской областей и Республики Бурятия.

Борьба за призовые места развернулась в таких дисциплинах, как: заплывы на дистанцию 100 метров баттерфляем, на спине, брассом, вольным стилем и эстафета 4 по 50 метров.

Стоит отметить, что это первый чемпионат округа по плаванию, в котором приняли участие ветераны специальной военной операции, а также военнослужащие женского пола.

Победители в личном и командном первенстве награждены медалями, грамотами, кубками и дипломами.