В Хабаровске впервые за 7 лет состоялся чемпионат Восточного военного округа по плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Хабаровске в спортивном комплексе ЦСКА впервые за 7 лет состоялся чемпионат Восточного военного округа (ВВО) по плаванию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В чемпионате приняли участие военнослужащие общевойсковых армий и соединений, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской и Сахалинской областей и Республики Бурятия.
Борьба за призовые места развернулась в таких дисциплинах, как: заплывы на дистанцию 100 метров баттерфляем, на спине, брассом, вольным стилем и эстафета 4 по 50 метров.
Стоит отметить, что это первый чемпионат округа по плаванию, в котором приняли участие ветераны специальной военной операции, а также военнослужащие женского пола.
Победители в личном и командном первенстве награждены медалями, грамотами, кубками и дипломами.
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