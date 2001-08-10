Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская сборная команда по каратэ заняла третье место в общекомандном зачёте на всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Прииртышья», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Турнир прошёл в Омске и собрал более 1500 участников из 32 регионов России.
Сахалинскую область представили 28 каратистов спортшколы восточных видов единоборств. На протяжении трёх дней спортсмены боролись за медали в пяти возрастных категориях в дисциплинах «ката» и «кумитэ».
Островная команда завоевала 17 медалей – семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые, что позволило ей занять 3 место в общекомандном зачете. Сборная была удостоена кубка и ценного приза — телевизора.
Чемпионами в своих возрастных категориях стали Василиса Акимова, Никита Большаков, Евгений Сон, Заур Керимов, Валерия Дьякова, Вячеслав Хан, а также команда девочек в составе Карины Сапожниковой, Русланы Акимовой и Киры Мышевой.
На вторую ступень пьедестала поднялись Руслана Акимова, Кира Мышева, Ги Ен Ким, Никита Ким, Андрей Сайто и Максим Мышев.
Бронзовые медали завоевали Егор Рязанов, Екатерина Кин, Даниил Петраков, а также ката-группа девушек в составе Сафины Сулеймановой, Ирины Таджибаевой, Екатерины Кин и Яны Брюхановой.
Также на соревнованиях Никита Ким (тренер Ксения Семёнова) выполнил норматив мастера спорта России.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
10:47 23 Января Отделение СФР по Сахалинской области приглашает жителей на прием
10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 10:37 Вчера Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований
- 09:51 28 Января Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
- 12:31 27 Января Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
- 10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?