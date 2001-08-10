Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная команда по каратэ заняла третье место в общекомандном зачёте на всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Прииртышья», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир прошёл в Омске и собрал более 1500 участников из 32 регионов России.

Сахалинскую область представили 28 каратистов спортшколы восточных видов единоборств. На протяжении трёх дней спортсмены боролись за медали в пяти возрастных категориях в дисциплинах «ката» и «кумитэ».

Островная команда завоевала 17 медалей – семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые, что позволило ей занять 3 место в общекомандном зачете. Сборная была удостоена кубка и ценного приза — телевизора.

Чемпионами в своих возрастных категориях стали Василиса Акимова, Никита Большаков, Евгений Сон, Заур Керимов, Валерия Дьякова, Вячеслав Хан, а также команда девочек в составе Карины Сапожниковой, Русланы Акимовой и Киры Мышевой.

На вторую ступень пьедестала поднялись Руслана Акимова, Кира Мышева, Ги Ен Ким, Никита Ким, Андрей Сайто и Максим Мышев.

Бронзовые медали завоевали Егор Рязанов, Екатерина Кин, Даниил Петраков, а также ката-группа девушек в составе Сафины Сулеймановой, Ирины Таджибаевой, Екатерины Кин и Яны Брюхановой.

Также на соревнованиях Никита Ким (тренер Ксения Семёнова) выполнил норматив мастера спорта России.