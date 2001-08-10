На Сахалине готова 30-километровая трасса сахалинского лыжного марафона памяти Фархутдинова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На этой неделе технические специалисты приступили к подготовке трассы. Уже успели проложить 30-километровую дистанцию. Основные работы проводятся ранним утром или ночью. Это прежде всего связано с безопасностью, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- На данный момент трассу оцениваю на твердую четвёрку. Но в Корсаковском районе, в посёлке Лесное, снега не так много. Мы уверены, что впереди ещё будут метели, которые позволят сделать трассу более качественней. Однако, даже при таком количестве снега на выходных любители лыжного спорта смогут проехать 30 километров, - рассказал директор марафона Михаил Шамсутдинов.
Со следующей недели инженеры приступят к подготовке трассы на 50 километров, которая проходит вдоль побережья Охотского моря. Её укатка занимает гораздо больше времени ввиду того, что на некоторых участках из-за сильного ветра выдувается снег.
Напомним, сахалинский лыжный марафон пройдёт 8 и 9 марта. На данный момент уже побит рекорд по количеству участников. Заявки подали более тысячи спортсменов. В первый день свободным стилем пробежит 816 лыжников. Во второй день классическим стилем трассу преодолеет более двухсот участников. В этом году у любителей лыжных гонок есть возможность пробежать 5 км. Также организаторы ждут самых маленьких участников.
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