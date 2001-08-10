Юных сахалинцев бесплатно обучают хоккею в ледовом комплексе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта "Детско-юношеский спорт по направлению "хоккей с шайбой", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Ребята из общеобразовательных учреждений под руководством тренеров центра хоккейного развития «Арена Мастер» вновь осваивают основы катания на коньках на льду «Арены Сити».

В проекте участвуют более 250 детей из школ № 6, 7, 8, 11, 13, 21, 23, 32 и Гимназии №1 г. Южно-Сахалинска.

Занятия бесплатные, проходят дважды в день с понедельника по пятницу с соблюдением всех мер безопасности. Продолжительность одного занятия 45 минут.

- Многие из ребят выходят на лёд впервые. Дети получают возможность не только освоить навыки катания на льду, но и учатся дисциплине, целеустремлённости. Также проект помогает социализироваться и получить яркие впечатления, - отмечают организаторы проекта.