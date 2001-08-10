На Сахалине подвели итоги проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведение итогов проекта «Талисман удачи» IV Российско-Китайских молодежных зимних игр прошло в Южно-Сахалинске. Организаторами мероприятия выступили островные Центр спортивной подготовки и Региональный центр оценки качества, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В рамках акции 40 детей, обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий, подготовили для спортсменов Российско-Китайских игр приветственные амулеты. Это были открытки с тематическими рисунками, символикой игр и Сахалинской области. Их работы были вручены всем спортсменам Игр с пожеланиями удачи.

- Наши дети были очень активны и с особой ответственностью отнеслись к участию в проекте. У них был бесконечный полёт фантазии. Все нашли себя в нашей акции – кто-то рисовал, а кто-то придумывал аффирмации. Но самое главное – они смогли прикоснуться к большой истории Игр и остаться в памяти более сотни спортсменов, - отметила методист отдела сопровождения цифровых процессов в образовании Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области Светлана Воложанинова.

Создателям талисманов были вручены благодарственные письма и памятные подарки с символикой Игр от сахалинского ЦСП.

- Очень старались сделать всё красиво, чтобы у гостей оставить хорошие впечатления о нашем регионе. Мы часто следили за соревнованиями и, конечно же, очень радовались успехам российских спортсменов на Играх. Уверены, что наши талисманы приносили им удачи, - отметил один из участников проекта.

Благодарственными письмами островного Центра спортивной подготовки были отмечены сотрудники отдела сопровождения цифровых процессов в образовании Регионального центра оценки качества образования – начальник Наталья Захарова, методист Светлана Воложанинова, педагоги-психологи Татьяна Ковальская и Ольга Пасынкова.

Также за проявленную поддержку, активное взаимодействие и оказанную помощь в проведении мероприятия «Талисман удачи» благодарственными письмами награждены специалисты ЦСП – директор Алексей Никонов, менеджер отдела физкультурных и спортивных мероприятий Евгений Якимов, инструктор-методист отдела адаптивной физической культуры и спорта Ольга Малихова и начальник информационного отдела Иван Балов.