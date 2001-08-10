На Сахалине определили сильнейших этапа Кубка России по могулу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
II этап Кубка России по фристайлу в дисциплине могул завершился в Южно-Сахалинске. В соревнованиях на трассе «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» приняли участие более 30 спортсменов из нескольких регионов страны. Это сильнейшие фристайлисты России, среди которых есть победители и призёры всероссийских соревнований, чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В заключительный день Кубка состоялись парные заезды, которые для зрителей всегда являются очень зрелищными и богатыми на эмоции.
- Парные заезды интересны не только зрителям, но и фристайлистам. Бороться в паре всегда мотивирует сильнее и заряжает на победу. Поэтому в этом виде скорости выше – один пытается обогнать другого и наоборот. Самое главное, что трассы подготовлены профессионально, тренировочные заезды перед стартом соревнований всегда делаем, - отметил главный судья соревнований Олег Китов.
Парные заезды проходили раундами на выбывание. Девушки начинали свой путь с 1/8 финала, юноши - с 1/16.
- Сложности есть всегда на соревнованиях, и этот этап Кубка страны не исключение. Из-за непогоды трассу чуть переделывают, поэтому приходится к ней привыкать заново. Но благодаря трудностям мы становимся сильнее. Если говорить в целом, то Сахалин мне очень понравился, у вас невероятно красиво, а виды с горы просто поражают, - сказала питерская спортсменка Кристина Янцукевич-Ушакова.
По результатам второго игрового дня в парных заездах у юношей золото соревнований завоевал Артём Шульдяков из Пермского края, серебряная и бронзовая награды у питерских спортсменов Никиты Андреева и Вячеслава Новикова соответственно. Среди девушек первое место заняла Анастасия Илюхина из Московской области. Следом на пьедестале расположились представительницы Пермского края – Виктория Лазаренко стала второй, третье место заняла Юлия Семенюк.
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