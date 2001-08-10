Сахалин впервые примет этап Кубка России по могулу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II этап Кубка России по могулу пройдёт в Южно-Сахалинске 17 и 18 января на трассе «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Прийти и поболеть за спортсменов могут все желающие. Вход свободный, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сборная команда России по могулу проводит учебно-тренировочные сборы, а также готовится к предстоящим соревнованиям на «Армейке».

- Я и сама надевала лыжи, инспектировала склон. Трасса очень достойного уровня, по-хорошему сложная, длинная, градус уклона соответствует взрослым соревнованиям. Ребятам для успешных выступлений здесь необходимо демонстрировать высокий уровень своей натренированности, - рассказала старший судья II этапа Кубка России по могулу Марина Мишурина.

Фристайлисты прибыли на Сахалин 2 января. Часть из них приняли участие в IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх, которые также прошли на «Армейке». По итогам соревнований отечественные спортсмены полностью заняли все четыре пьедестала. Дважды победителем состязаний стал Егор Шеляпин из Санкт-Петербурга.

- На Играх было сложно – новая трасса, плюс акклиматизация, но в итоге всё удалось. Сейчас уже привык и к часовому поясу, и к склону. На Кубке России много серьёзных соперников. Например, из Красноярска, Питера. Ребята оттуда часто в призах. Но я надеюсь на лучший расклад, буду стараться победить, - поделился подробностями Егор.

Всего в предстоящем этапе Кубка России примет участие 36 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Томскую области, Пермский, Красноярский края и Сочи. Среди участников выступит много именитых фристайлистов. Одна из них – Анастасия Илюхина. Девушка является двукратной бронзовой призёркой первенства мира, бронзовой призёркой этапа Кубка мира, бронзовой и серебряной Кубка мира, бронзовой призёркой и победительницей чемпионата мира, бронзовой призёркой зимних Олимпийских игр в Пекине.

- Здешняя трасса немного похожа на ту, что в Перми, где как раз прошёл первый этап Кубка, но только подлиннее. Она относится к типу крутых, приходится бороться с верхним приземлением, но можно очень продуктивно поработать, - отметила Анастасия Илюхина.

Начало квалификационных заездов среди женщин 17 января в 11:45, среди мужчин – в 14:10. Старт первых финалов в 15:25, вторых – в 16:05. 18 января парные заезды стартуют в 12:30. Награждение в 15:10.