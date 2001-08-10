На Сахалине готовят лыжные трассы в преддверии Российско-Китайских игр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортшколе олимпийского резерва по зимним видам спорта полным ходом идёт подготовка к предстоящим IV Российско-Китайским молодёжным зимним играм. На территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» приступили к оснежению лыжных трасс, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В январе здесь в рамках крупных международных стартов пройдут соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью.
- При поддержке правительства Сахалинской области мы приобрели два снегогенератора. С их помощью мы уже полностью подготовили стадион и штрафной круг. Здесь толщина снежного покрытия составляет 40 сантиметров. Наша задача – за три дня оснежить ещё километр трассы и продолжать в том же темпе. Мы внимательно следим за погодными условиями – пока осадков не предвидится. Поэтому без нового оборудования подготовиться к Играм было бы гораздо сложнее, - поделился подробностями директор СШОР зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
Один снегогенератор, в зависимости от погодных условий, может создавать от 5 до 25 кубических метров снега в час. Чем на улице холоднее – тем больше снега. При помощи фронтального погрузчика снег развозят в отдалённые участки трассы, а ратрак его равномерно разравнивает.
Напомним, С 8 по 14 января 2025 года Южно-Сахалинск станет местом проведения IV Российско-Китайских молодежных зимних игр. Областной центр посетят 340 представителей России и Китая.
Масштабные соревнования пройдут по девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток».
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