Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2024
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16:14, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские каратисты завоевали четыре медали первенства России

Сахалинские каратисты завоевали четыре медали первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены четыре раза поднимались на пьедестал первенства России по каратэ в Уфе. Соревнования прошли среди юношей и девушек в возрасте 14-20 лет. Участие в турнире приняли более 1600 спортсменов из 67 регионов страны. Островную сборную представляли каратисты из Холмска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Константин Коковуров завоевал золотую медаль в весовой категории «свыше 84 кг» среди юниоров 18-20 лет. Валерия Дьякова заняла первое место в категории юниорки «16-17 лет свыше 66 кг». Бронзовую медаль для островного региона принёс Заур Керимов в категории юниоры «16-17 лет свыше 84 кг».

Третье место в соревнованиях заняла ката-группа девушек 12-13 лет. В её состав вошли Элина Шутова, Алиса Ли и Анжелика Губина.

Также на первенстве страны отработали сахалинские судьи всероссийской категории Александр Рим, Ксения Семёнова и Павел Кучеров.

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