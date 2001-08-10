Сахалинские каратисты завоевали четыре медали первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены четыре раза поднимались на пьедестал первенства России по каратэ в Уфе. Соревнования прошли среди юношей и девушек в возрасте 14-20 лет. Участие в турнире приняли более 1600 спортсменов из 67 регионов страны. Островную сборную представляли каратисты из Холмска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Константин Коковуров завоевал золотую медаль в весовой категории «свыше 84 кг» среди юниоров 18-20 лет. Валерия Дьякова заняла первое место в категории юниорки «16-17 лет свыше 66 кг». Бронзовую медаль для островного региона принёс Заур Керимов в категории юниоры «16-17 лет свыше 84 кг».

Третье место в соревнованиях заняла ката-группа девушек 12-13 лет. В её состав вошли Элина Шутова, Алиса Ли и Анжелика Губина.

Также на первенстве страны отработали сахалинские судьи всероссийской категории Александр Рим, Ксения Семёнова и Павел Кучеров.