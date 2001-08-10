16:39, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинский тхэквондист завоевал серебро чемпионата России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островной спортсмен занял второе место на чемпионате России по спорту глухих (тхэквондо) в Нальчике. Соревнования прошли в Кабардино-Балкарской Республике и собрали более 100 участников из 12 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Воспитанник тренера Дениса Кима островной спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Игорь Ким стал обладателем серебряной медали в весовой категории «до 58 кг».
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