Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2024
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Сахалинский тхэквондист завоевал серебро чемпионата России
16:39, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский тхэквондист завоевал серебро чемпионата России

Сахалинский тхэквондист завоевал серебро чемпионата России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной спортсмен занял второе место на чемпионате России по спорту глухих (тхэквондо) в Нальчике. Соревнования прошли в Кабардино-Балкарской Республике и собрали более 100 участников из 12 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанник тренера Дениса Кима островной спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Игорь Ким стал обладателем серебряной медали в весовой категории «до 58 кг».

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