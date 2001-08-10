В Южно-Сахалинске прошёл турнир по русскому бильярду среди ветеранов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал памятный турнир по бильярду, в котором приняли участие 12 ветеранов спецоперации, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

Инициативная команда сахалинского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» организовала и провела в Южно-Сахалинске открытый турнир по русскому бильярду, посвящённый памяти участников спецоперации, отдавших жизни за Родину, «Zа СВОих». Это было первое подобное спортивное мероприятие, в котором приняли участие двенадцать ветеранов СВО. Однако, участникам из числа любителей и тех, кто открыл для себя серьёзный бильярд впервые, настолько понравился формат, что уже во время турнира от них поступило предложение сделать его регулярным.

«Во-первых, бильярд сам по себе заставляет быть очень сосредоточенным на игре, то есть приводит голову в порядок. Во-вторых, такие мероприятия – это прежде всего общение участников СВО в кругу своих, где им комфортно и спокойно. Ну и, конечно же, турнир – это соревнования и азарт, что заставляет переживать много эмоций, в том числе, когда более за товарища в финале», – прокомментировал участник турнира Максим Мельник.

Спортивное событие развернулось сразу на четырёх столах бильярдного клуба «Белый Слон», владелец которого тоже является ветераном СВО и любезно предоставил место для проведения турнира. Помимо этого, партнёрами турнира выступили Центр спортивной подготовки, Молодёжный ресурсный центр, Торгово-промышленная палата Сахалинской области и депутат Макаровского городского округа Шарапутдин Исмаилов, которые обеспечили участников спортивного события призами, подарками, наградами и взяли на себя расходы по проведению турнира.

«Мы с большим удовольствием приняли приглашение помочь в проведении турнира для ветеранов СВО, так как разделяем линию, выбранную нашим губернатором, касаемо оказания всесторонней поддержки участникам СВО, чтобы им было легче адаптироваться после боевых действий и вернуться в нормальный жизненный ритм. А через сплоченность и спорт этого добиться легче всего. К тому же любой спорт полезен и укрепляет дисциплину», – считает президент Союза «Торгово-промышленная палата Сахалинской области» Галина Дзюба.

По итогам сыгранных партий трое ветеранов, занявших последние места, получили сертификаты на бесплатные уроки игры в бильярд, чтобы подтянуть свой мастерство и суметь составить конкуренцию остальным бильярдистам в следующем турнире. На 4-м призовом месте оказался Сергей Загозин, третье место завоевал Дилшод Муминов, вице-победителем стал Евгений Витрикус, а первое место уверенно забрал Александр Кан (Кан Вон Чан), став обладателем главного приза – моющего робота-пылесоса и кубка победителя.

«Я с самого начала был настроен на победу и ни на секунду не давал себе расслабиться, потому что на турнире были серьёзные соперники, а я уже пообещал жене робот-пылесос. Так что вариантов у меня не было», – шутил Александр Кан.

Победитель турнира по русскому бильярду «Zа СВОих» уже завтра отправится в составе сборной Сахалинской области на Всероссийский «Кубок Защитников Отечества», где выступит в дисциплине стрельба из лука.