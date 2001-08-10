На Сахалине впервые пройдет этап Кубка России по лыжероллерам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заседание президиума федерации лыжных гонок России по утверждению календаря на 2025 год состоялось в Москве. Участие в мероприятии принял директор областной спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов. Одним из главных обсуждаемых вопросов был связан с местами проведения очередных этапов Кубка России по лыжероллерам, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В ходе обсуждения было принято решение о проведении второго этапа Кубка в Южно-Сахалинске. Запланировано проведение соревнований по двум дисциплинам. Первая – спринт на дистанцию 200 метров. А второй вид программы является совершенно новым и станет дебютным для лыжероллерных состязаний – это подъем в гору.

II этап Кубка России по лыжероллерам в островной столице пройдет с 27 по 29 июня 2025 года.