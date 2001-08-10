Тихоокеанское
информационное агентство
7 Ноября 2024
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На Сахалине впервые пройдет этап Кубка России по лыжероллерам
15:08, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине впервые пройдет этап Кубка России по лыжероллерам

На Сахалине впервые пройдет этап Кубка России по лыжероллерам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заседание президиума федерации лыжных гонок России по утверждению календаря на 2025 год состоялось в Москве. Участие в мероприятии принял директор областной спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов. Одним из главных обсуждаемых вопросов был связан с местами проведения очередных этапов Кубка России по лыжероллерам, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В ходе обсуждения было принято решение о проведении второго этапа Кубка в Южно-Сахалинске. Запланировано проведение соревнований по двум дисциплинам. Первая – спринт на дистанцию 200 метров. А второй вид программы является совершенно новым и станет дебютным для лыжероллерных состязаний – это подъем в гору.

II этап Кубка России по лыжероллерам в островной столице пройдет с 27 по 29 июня 2025 года.

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