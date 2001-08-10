На Сахалине впервые пройдет этап Кубка России по лыжероллерам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заседание президиума федерации лыжных гонок России по утверждению календаря на 2025 год состоялось в Москве. Участие в мероприятии принял директор областной спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов. Одним из главных обсуждаемых вопросов был связан с местами проведения очередных этапов Кубка России по лыжероллерам, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В ходе обсуждения было принято решение о проведении второго этапа Кубка в Южно-Сахалинске. Запланировано проведение соревнований по двум дисциплинам. Первая – спринт на дистанцию 200 метров. А второй вид программы является совершенно новым и станет дебютным для лыжероллерных состязаний – это подъем в гору.
II этап Кубка России по лыжероллерам в островной столице пройдет с 27 по 29 июня 2025 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 2 Ноября Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:40 3 Ноября Плюсы бань из профилированного бруса
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
Выбор редакции
- 10:07 Сегодня В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
- 16:11 5 Ноября В Южно-Сахалинске обсудят подростковые проблемы и способы их решения
- 11:30 5 Ноября В Южно-Сахалинске прошла "Ночь искусств"
- 10:21 1 Ноября Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?