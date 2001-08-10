Первенство ДФО по хоккею среди мальчиков проходит на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре на базе Учебно-тренировочного центра «Восток» стартовал I тур первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди мальчиков до 12 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Считаю, что наша команда готова и способна показать свою лучшую игру. Задача выйти на третий этап, победить и выйти на Кубок Третьяка, чтобы с достоинством защитить честь нашего региона, - рассказал главный тренер приморской команды «Адмирал-1» Кирилл Круглицкий.
В соревнованиях принимают участие пять команд из Владивостока, Хабаровска, Петропавловск-Камчатского, Холмска и Южно-Сахалинска.
- Хоккеем занимаюсь пять лет. К этой игре готовился со всей серьёзностью. Настрой у команды хороший, нацелены только на победу, – поделился Мирон Ошуров из камчатского «Вулкана».
Игры продолжатся 30 октября. Начало в 14:00. 31 октября матчи стартуют в 10:00. 1 ноября хоккеисты выйдут на лёд в 10:00. Финальные встречи состоятся 2 ноября в 10:00 и 12:30. Вход свободный.
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