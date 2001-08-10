Сахалинские чиновники определили лучших в бильярде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел этап XXVIII Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на «Кубок Губернатора» по бильярду. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Сегодня свои навыки показывают представители шести команд: Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского районов, областного центра, а также коллектив регионального правительства, - рассказал главный судья соревнований Сергей Синченко.
Участники играют «свободную пирамиду», или как ее еще называют - «американка»: бить можно всеми шарами. Борьба за одним столом ведется до двух поражений.
- Этот турнир уже стал для нас традиционным – я участвую в нем около 10 лет. Соперники всегда показывают игру на высоком уровне, яростно сражаются за победу, особенно в финальных встречах. Очень нравятся эти соревнования. Они заряжают энергией и позволяют пообщаться с коллегами с других районов, - отметил председатель собрания Анивского городского округа Андраник Авенян.
По результатам состязаний победу на этом этапе спартакиады одержали спортсмены из Корсаковского района, вторыми стали представители Южно-Сахалинска, третий результат показала команда Анивского района.
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