Сахалинские чиновники определили лучших в бильярде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел этап XXVIII Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на «Кубок Губернатора» по бильярду. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Сегодня свои навыки показывают представители шести команд: Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского районов, областного центра, а также коллектив регионального правительства, - рассказал главный судья соревнований Сергей Синченко.

Участники играют «свободную пирамиду», или как ее еще называют - «американка»: бить можно всеми шарами. Борьба за одним столом ведется до двух поражений.

- Этот турнир уже стал для нас традиционным – я участвую в нем около 10 лет. Соперники всегда показывают игру на высоком уровне, яростно сражаются за победу, особенно в финальных встречах. Очень нравятся эти соревнования. Они заряжают энергией и позволяют пообщаться с коллегами с других районов, - отметил председатель собрания Анивского городского округа Андраник Авенян.

По результатам состязаний победу на этом этапе спартакиады одержали спортсмены из Корсаковского района, вторыми стали представители Южно-Сахалинска, третий результат показала команда Анивского района.