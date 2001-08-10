Сахалинские чиновники определили лучших в бильярде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел очередной этап XIII Спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области. Ранее коллективы состязались в шахматах, пулевой стрельбе и баскетболе, а теперь – в бильярде. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минсполрте.
- У нас участвует 15 команд, по двое человек в каждой. За победу за каждым столом соревнуются по две команды. Партия ведется до восьми забитых шаров. Лидер определяется по двум победам, - рассказал судья соревнований Данил Земцов.
Команды играют «свободную пирамиду», или как ее еще называют - «американка»: бить можно всеми шарами. В турнире есть нижняя и верхняя сетки. Если пара проигрывает в верхней, то есть шанс набрать очки в нижней.
- Познакомилась с бильярдом полгода назад, и очень затянуло. Тренер говорит, у меня есть перспективы в этом направлении, главное заниматься как можно чаще. Для меня это первая спартакиада, все очень волнительно, но очень позитивно. Мне было важно поддержать свою команду, что я и сделала, - поделилась впечатлениями ведущий аналитик отдела физической культуры и массового спорта министерства спорта Сахалинской области Елена Равинская.
По результатам сыгранных партий победу одержала объединенная команда министерств экономического развития и здравоохранения, серебро у представителей ФНС, замкнул тройку лидеров коллектив сахалинской областной думы.
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