Сахалинская область стала первой на Кубке России по кроссу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске впервые прошли первенство и Кубок России по легкоатлетическому кроссу. За медали соревнований боролись 170 спортсменов из 11 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Мы очень рады приветствовать вас на нашей земле. Сахалин славится своими спортивными традициями и, я уверена, что первенство и Кубок России по кроссу станут знаменательными событиями на нашей территории. Желаю всем участникам проявить свои лучшие физические и волевые качества, а также получить яркие и приятные эмоции от этих стартов! – приветствовала собравшихся заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

Атлеты состязались в четырех группах - «юноши/девушки до 16 лет», «юноши/девушки до 18 лет», «юноши/девушки до 20 лет», «мужчины/женщины» - на дистанциях 1, 3, 5 км.

- Для дебюта мы подготовили уникальную для кроссменов трассу, где природный ландшафт сочетается с щебеночным покрытием. Маршрут частично пролегает через осенний лес, - рассказал президент региональной федерации лёгкой атлетики Антон Воротыляк. - От островного региона заявили полную команду, то есть в каждой возрастной группе мы составили серьезную конкуренцию соперникам.

По результатам стартов в общем медальном зачете Кубка первое место завоевала команда Сахалинской области, второй результат у Забайкальского края, третье – у Иркутской области.