Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2024
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В нескольких районах Южно-Сахалинска в связи с работами на теплосетях будет ограничено движение транспорта
17:57, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на "Ночной забег"

Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционный «Ночной забег» пройдёт в Южно-Сахалинске в 18 октября. Принять участие в нём могут взрослые и дети в возрасте от 10 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Маршрут, протяженностью в 2 км, пройдёт от стадиона «Спартак» до средней станции спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Подать заявку можно в день проведения стартов 18 октября до 15:00.

Участникам необходимо иметь медицинское заключение о допуске к участию в физкультурном мероприятии.

С 18:30 начнется выдача номеров и фонариков зарегистрированным участникам, в 19:35 пройдут официальная церемония открытия и разминка, а в 20:00 будет дан общий старт.

Помимо физкультурного мероприятия участников ждут розыгрыш призов, чай и угощения и выступления музыкантов.

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