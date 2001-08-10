Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2024
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11:19, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовали соревнования по художественной гимнастике

На Сахалине стартовали соревнования по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые региональные соревнования по художественной гимнастике «Сахалинские звездочки» стартовали на Сахалине. Медали оспорят 180 гимнасток из Южно-Сахалинска, Анивы и Корсакова. Мероприятие проходит на базе Учебно-тренировочного центра «Восток», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Это первые старты сезона. Представлены все подгруппы от 5 до 16 лет.

- Очень насыщенная соревновательная программа. Целью этих стартов является обкатка новых программ и помощь гимнасткам войти в физическую форму. Нам надо хорошо начать соревновательный сезон, потому что многие гимнастки готовятся к всероссийским состязаниям во Владивостоке, которые пройдут с 7 по 10 октября, - рассказала президент федерации художественной гимнастики Сахалинской области Ольга Лукина.

- Сегодня выступили не плохо, но и не так хорошо, как планировали. Будем работать над ошибками и больше тренироваться, -поделилась участница соревнований Марина Шмаленюк.

На протяжении трёх дней гимнастки будут показывать свое мастерство в групповых упражнениях и индивидуальном многоборье - с предметом (мяч, скакалка, обруч, ленты) и без.

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