На Сахалине стартовали соревнования по художественной гимнастике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытые региональные соревнования по художественной гимнастике «Сахалинские звездочки» стартовали на Сахалине. Медали оспорят 180 гимнасток из Южно-Сахалинска, Анивы и Корсакова. Мероприятие проходит на базе Учебно-тренировочного центра «Восток», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Это первые старты сезона. Представлены все подгруппы от 5 до 16 лет.
- Очень насыщенная соревновательная программа. Целью этих стартов является обкатка новых программ и помощь гимнасткам войти в физическую форму. Нам надо хорошо начать соревновательный сезон, потому что многие гимнастки готовятся к всероссийским состязаниям во Владивостоке, которые пройдут с 7 по 10 октября, - рассказала президент федерации художественной гимнастики Сахалинской области Ольга Лукина.
- Сегодня выступили не плохо, но и не так хорошо, как планировали. Будем работать над ошибками и больше тренироваться, -поделилась участница соревнований Марина Шмаленюк.
На протяжении трёх дней гимнастки будут показывать свое мастерство в групповых упражнениях и индивидуальном многоборье - с предметом (мяч, скакалка, обруч, ленты) и без.
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