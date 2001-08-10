На Сахалине стартовали соревнования по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые региональные соревнования по художественной гимнастике «Сахалинские звездочки» стартовали на Сахалине. Медали оспорят 180 гимнасток из Южно-Сахалинска, Анивы и Корсакова. Мероприятие проходит на базе Учебно-тренировочного центра «Восток», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Это первые старты сезона. Представлены все подгруппы от 5 до 16 лет.

- Очень насыщенная соревновательная программа. Целью этих стартов является обкатка новых программ и помощь гимнасткам войти в физическую форму. Нам надо хорошо начать соревновательный сезон, потому что многие гимнастки готовятся к всероссийским состязаниям во Владивостоке, которые пройдут с 7 по 10 октября, - рассказала президент федерации художественной гимнастики Сахалинской области Ольга Лукина.

- Сегодня выступили не плохо, но и не так хорошо, как планировали. Будем работать над ошибками и больше тренироваться, -поделилась участница соревнований Марина Шмаленюк.

На протяжении трёх дней гимнастки будут показывать свое мастерство в групповых упражнениях и индивидуальном многоборье - с предметом (мяч, скакалка, обруч, ленты) и без.