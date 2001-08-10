В Южно-Сахалинске определили сильнейших в детском дуатлоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по дуатлону прошли в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске. Мероприятие было посвящено празднованию Всероссийского дня физкультурника. В беге и езде на велосипедах и беговелах состязались около 100 юных спортсменов из нескольких районов Сахалинской области. Организаторами выступили представители клуба Bike me Sakhalin при активной поддержке его руководителя Ивана Бутакова.

Участники дуатлона выступали в возрастных группах 3-4 лет, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет и 11-13 лет. Программа соревнований включала в себя три этапа - сначала бег, следом велосипедная гонка и в заключении вновь беговой этап.

Перед церемонией награждения среди всех спортсменов провели лотерею, где были разыграны памятные призы.

По результатам заездов первые места в своей возрастной категории завоевали Андрей Азоркин, Роман Ю, Дарья Федорук, Богдан Воросов, Злата Василевская, Андрей Валиев, Кира Шумина, Лукьян Боженко, Аника Аникиева и Юрий Романов. На втором месте расположились Аарон Иэ, Алексей Цурупа, Ольга Налимова, Максим Заболотский, Мария Бакунова, Али Тагиров, Дарина Боженко, Никита Волосович, Валерия Артемьева и Давид Хон. Третьи места заняли Марк Зазаковский, Марк Лютостанский, Иванна Колобова, Михаил Ю, Евангелина Коровина, Платон Баев, Ясмина Шехина, Даниил Сычёв, Анна Бородина и Данила Карпенка.

Победителей и призёров соревнований наградили медалями, грамотами и подарками, а также приятными бонусами – фруктами и шоколадными батончиками.