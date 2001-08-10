Южно-сахалинские пенсионеры вышли в финал всероссийской спартакиад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре, в преддверии Дня физкультурника чествовали победителей и призеров регионального этапа Спартакиады пенсионеров России. Напомним, первого и второго места удостоены команды Южно-Сахалинска. Со значимым достижением спортсменов поздравил вице-мэр островной столицы Дмитрий Хайбриев.

– Восхищает активность нашего старшего поколения. В городе многое делается для развития физкультуры и спорта, и представители серебряного возраста проявляют себя не только в этом направлении, но также в волонтерской, благотворительной деятельности. От всей души желаю им новых побед, – сказал Дмитрий Хайбриев.

Капитан южносахалинской команды Любовь Предеина много лет принимает участие в спартакиаде пенсионеров. В этом году она стала лучшей в личном зачете по пулевой стрельбе и дартсу.

– В 2016 году взяла в руки спортивную винтовку и теперь занимаюсь этим видом спорта каждый день. Движение - это норма жизни, которая должна войти в привычку, тем более что для этого созданы все условия, – отметила Любовь Предеина, – Большая заслуга губернатора Валерия Лимаренко в том, что он поддерживает старшее поколение, помогает продвигать серебряное добровольчество, работает проект «Забота. Защита. Уважение». Если проследить за деятельностью Валерия Игоревича — ведь он так много делает для развития области. Ремонтируются дороги, придомовые территории, детские площадки. Все идет к тому, чтобы наш город стал еще более красивее, а медицина – более доступной.

Своим мнением о развитии спорта также поделился участник спартакиады Николай Поляков.

– Южно-Сахалинск отличается тем, что у каждого вида спорта есть база для подготовки. Это впечатляет не только жителей, но и гостей города. Я всю жизнь занимаюсь лыжным спортом. Люди, которые приезжают на Сахалин, остаются под большим впечатлением. Трассы готовятся на уровне чемпионатов мирового уровня и олимпийских игр. То же самое можно сказать и о летних видах спорта. Вклад нашего губернатора и его команды - неоценим, – сказал Николай Поляков.

Добавим, победители и призеры регионального этапа удостоены благодарственных писем администрации Южно-Сахалинска за популяризацию здорового образа жизни и безупречное выполнение задач в сфере физической культуры и спорта. Теперь спортсменам предстоит еще одно серьезное испытание — они будут представлять островной регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Кемерово осенью.