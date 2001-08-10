Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2024
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Самозанятые южносахалинцы могут получить финансовую поддержку
09:06, | Новости спорта Сахалина и Курил

Впервые Сахалин принимает международные соревнования по конкуру

Впервые Сахалин принимает международные соревнования по конкуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международные соревнования по конкуру «Кубок Дружбы. Maxima Masters на краю света!» стартовали на Сахалине. Масштабные состязания по конному спорту проходят на площадке конноспортивного клуба «Аристократ» в Новоалександровске и продлятся три дня. Участие в турнире принимают спортсмены 12-18 лет из России, а также республик Беларусь и Кыргызстана.

- Впервые на Сахалине мы принимаем соревнования по конному спорту международного уровня. Это говорит о большой работе по развитию спорта, которую мы ведем ежедневно. Весомый вклад в проведение этих состязаний внес губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который всегда оказывает необходимую поддержку значимым спортивным мероприятиям. Отмечу, не смотря на международную конкуренцию, сегодня на первом плане – вопросы развития дружественных отношений между участвующими странами, - отметил заместитель министра спорта островного региона Станислав Тюрин.

Спортсмены участвуют не на своих лошадях. Спортсмены познакомились со своими животными, с которыми выступают два дня назад. Поэтому организаторы отмечают, что в таких соревнованиях большие шансы на победу у того, кто сможет быстрее найти общий язык с лошадью.

- Конечно, сложно в условиях двухдневного знакомства и одной тренировки быть на сто процентов уверенной в успешном выступлении. Но к этому мы готовились. Обычно, у каждого спортсмена нашей команды есть своя лошадь, но за две недели до приезда на Сахалин мы ежедневно меняли коней, чтобы привыкнуть к новым и набраться опыта их обуздания. Думаю, у нас получилось, - рассказала белорусская всадница Доминика Шераухова. – Сахалин мне очень понравился. Тут большие, красивые горы, каких нет у нас в Беларуси. Поэтому, после соревнований останутся самые теплые воспоминания.

В первый день спортсмены соревновались в командном первенстве. По итогам командного первенства золотые награды завоевала команда Дальнего Востока (Россия), на втором месте представители Кыргызстана, третье место у спортсменов с Сахалина (Россия).

Завтрашний день будет посвящен финалу «Кубка Восточного экономического форума», начало в 14:00, а в заключительный день с 16:00 всадники посоревнуются в личном первенстве.

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