Сахалинцев приглашают к участию в экстремальном забеге на гору Большевик
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экстремальный забег на гору Большевик в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника пройдёт в Южно-Сахалинске 10 августа. Принять участие в мероприятии могут все желающие старше 12 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
Организаторы подготовили два маршрута на выбор. Первая дистанция в 1,35 км пройдет от нижней до средней станции спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» по асфальтированному серпантину. Все финишёры получат медаль за восхождение и лотерейный билет на розыгрыш призов.
Длина второго маршрута составит 4,1 км. Он будет проходить по юго-западному серпантину до верхней станции комплекса. Среди финишёров определят победителей и призеров, а все участники, преодолевшие маршрут, получат шанс выиграть призы от партнёра мероприятия Игоря Мартынова, а именно IPhone 15, Sony PlayStation 5, DYSON, Apple Watch 9, Samsung S24, телевизор Samsung, Air pods 3 и роботы-пылесосы Xiaomi.
Церемония открытия состоится 10 августа в 11:00. Старт будет дан в 11:20.
Регистрация по ссылке: https://myrace.info/events/911
Выдача стартовых номеров будет происходить 8-9 августа с 9:00 до 18:00 на стадионе «Спартак». При получении своего номера необходимо предоставить копию медицинской справки.
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