На Сахалине наградили победителей и призёров двух областных Спартакиад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном минспорте чествовали победителей и призеров XXVII Спартакиады среди команд администраций муниципальных образований, законодательных и исполнительных органов государственной власти Сахалинской области на «Кубок Губернатора-2023» и III Спартакиады работников отрасли физической культуры и спорта.

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин встретился с участниками и представителями команд, которые показали высокие результаты и попали в тройку сильнейших.

По итогам восьми этапов «Кубка Губернатора-2023» первое место разделили команды города Южно-Сахалинска и областного Правительства, на третьем месте команда администрации Корсаковского городского округа.

Золотые медали III Спартакиады работников отрасли физической культуры и спорта завоевала команда города Южно-Сахалинска, второе место заняли спортсмены Долинского городского округа, тройку призёров замкнули представители Корсаковского городского округа.