Южно-Сахалинск в августе примет международные соревнования по конкуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 8 по 10 августа областной центр станет площадкой для проведения международных состязаний «Кубок Дружбы. Maxima Masters на краю света!». В турнире примут участие спортсмены от 12 до 18 лет из России, Белоруссии, Узбекистана и Кыргызстана, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Событие состоится при поддержке Maxima Equisport, федерации конного спорта России, а также министерства спорта Сахалинской области. Состязания состоятся в конноспортивном клубе «Аристократ» в Ново-Александровске, СНТ «Тимирязевское», 56.

Соревнования будут разбиты на три турнирных дня:

- 8 августа с 14.00 до 18.30 состоится командное первенство;

- 9 августа с 14.00 до 18.00 пройдет финал «Кубка Восточного экономического форума»;

- 10 августа с 16.00 до 19.00 запланировано личное первенство в рамках «Международного Кубка Дружбы. Maxima Masters на краю света!».

Добавим, в составе команд от разных стран будет по три участника. Организаторы подготовили для спортсменов непростые маршруты. Победители и призеры командного первенства будут определены по результатам выступлений двух лучших участников от каждой страны. Вход для зрителей свободный.