Сахалинские каратисты завоевала три медали международных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали три медали международных соревнований по каратэ «Russia Open», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир прошёл в Сочи и собрал более 800 спортсменов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции и России.

Островной регион на соревнованиях представляли восемь каратистов из Южно-Сахалинска и Южно-Курильска.

Золотыми медалями копилку сборной команды России пополнил сахалинец Константин Коковуров (тренеры Леонид и Анастасия Ким), одержав победу в категории «мужчины, более 84 кг». Также Константину удалось вырвать победу для сборной России в командных соревнованиях в противостоянии сборной мира.

Евгений Сон (тренеры Леонид Ким и Расул Керимов) завоевал бронзовую медаль для островной команды в самой конкурентной весовой категории среди мужчин – «до 67 кг».

В категории «юноши 16-17 лет до 68 кг» отличился Максим Рыбкин (тренер Александр Рим), заняв пятое место.

Также островной тренер-преподаватель Александр Рим принял участие в соревнованиях в качестве судьи международных соревнований.