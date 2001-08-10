Сахалинские каратисты завоевала три медали международных соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены завоевали три медали международных соревнований по каратэ «Russia Open», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Турнир прошёл в Сочи и собрал более 800 спортсменов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции и России.
Островной регион на соревнованиях представляли восемь каратистов из Южно-Сахалинска и Южно-Курильска.
Золотыми медалями копилку сборной команды России пополнил сахалинец Константин Коковуров (тренеры Леонид и Анастасия Ким), одержав победу в категории «мужчины, более 84 кг». Также Константину удалось вырвать победу для сборной России в командных соревнованиях в противостоянии сборной мира.
Евгений Сон (тренеры Леонид Ким и Расул Керимов) завоевал бронзовую медаль для островной команды в самой конкурентной весовой категории среди мужчин – «до 67 кг».
В категории «юноши 16-17 лет до 68 кг» отличился Максим Рыбкин (тренер Александр Рим), заняв пятое место.
Также островной тренер-преподаватель Александр Рим принял участие в соревнованиях в качестве судьи международных соревнований.
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