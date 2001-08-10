Тихоокеанское
информационное агентство
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09:41, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские каратисты завоевала три медали международных соревнований

Сахалинские каратисты завоевала три медали международных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали три медали международных соревнований по каратэ «Russia Open», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир прошёл в Сочи и собрал более 800 спортсменов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции и России.

Островной регион на соревнованиях представляли восемь каратистов из Южно-Сахалинска и Южно-Курильска.

Золотыми медалями копилку сборной команды России пополнил сахалинец Константин Коковуров (тренеры Леонид и Анастасия Ким), одержав победу в категории «мужчины, более 84 кг». Также Константину удалось вырвать победу для сборной России в командных соревнованиях в противостоянии сборной мира.

Евгений Сон (тренеры Леонид Ким и Расул Керимов) завоевал бронзовую медаль для островной команды в самой конкурентной весовой категории среди мужчин – «до 67 кг».

В категории «юноши 16-17 лет до 68 кг» отличился Максим Рыбкин (тренер Александр Рим), заняв пятое место.

Также островной тренер-преподаватель Александр Рим принял участие в соревнованиях в качестве судьи международных соревнований.

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