Более 400 сахалинцев боролись за путевку на дальневосточные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел региональный этап III Открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО-2024». В нем приняли участие более 400 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Это очень важный этап для сахалинских многоборцев. Здесь мы определяем самых сильных и выносливых. По результатам состязаний будут отобраны шесть сильнейших участников в возрасте от 18 лет и старше, а также шесть - школьного возраста. Они сразятся в полуфинале и финале Игр, которые пройдут в рамках Восточного Экономического Форума с 2 по 8 сентября во Владивостоке, - рассказал вице-президент региональной федерации многоборья ГТО Евгений Дорохов.

Участников ждал комплекс упражнений, включающий в себя челночный бег, прыжки в длину с места, отжимания, поднятие туловища из положения лёжа. Здесь многоборцам предстояло выполнить наибольшее количество повторений комплекса за четыре минуты. Далее приступали к силовой части – толчки гири, приседания со снарядом, подтягивания (у мужчин) и жимы гантелей стоя (у женщин). Судьи оценивали качественное выполнение необходимого числа упражнений. При этом спортсмены должны показать лучшее время в рамках отведенного лимита.

- Мои ребята занимаются кроссфитом и решили попробовать свои силы в многоборье. Для них это в новинку, поэтому волнуются, переживают. Пока идем неплохо. Всего в нашей команде трое спортсменов, уверен, они справятся, - отметил тренер долинских многоборцев Александр Лях.