На Сахалине определили сильнейших легкоатлетов в забеге Олимпийского дня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Массовый легкоатлетический забег в честь XXXV Всероссийского олимпийского дня прошёл в Южно-Сахалинске. Местом проведения соревнований стала территория городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. За звание самых быстрых боролись более 330 любителей бега, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Старт забегу дали почетные гости праздника – президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
- Наших сахалинских спортсменов никогда не пугают дождь, слякоть и ветер. Уверен, что состязания оставят только самые теплые воспоминания. Дистанции не самые длинные – но это не важно. Самое главное было в этот спортивный праздник собраться вместе и с улыбкой провести это время, - отметил организатор Виталий Шаронов.
Соревнования проходили на двух дистанциях – 1 км и 2,7 км. Участники также были поделены на несколько возрастных групп.
В забеге на 2,7 км в возрастной группе «15-17 лет» у юношей победу одержал Кирилл Ким, на втором месте Артём Агафонов, третьим стал Михаил Логовский. У девушек сильнейшей стала Гелена Перепелкина.
В возрастной группе «18 лет и старше» золото завоевал Константин Чебунин.
- Недавно переехал с Ямала на Сахалин. Теперь стараюсь постоянно принимать участие в легкоатлетических забегах. Большой плюс, что трасса проходила в самом парке. Это не позволило ветру помешать спортсменам показать хорошие результаты, - сказал Константин.
Серебряную награду получил Сергей Афанасьев, бронзовая медаль у Вячеслава Евменова. У женщин на этой дистанции Анастасия Вандышева стала первой, на втором месте расположилась Лариса Жук, тройку призёров замкнула Мария Мельникова.
На километровой дистанции первые места в своих возрастных группах завоевали Артём Лебедев, Анна Борисова, Алексей Бизяев, Мун Хён Ди, Глеб Козлов и Алина Соломатина, вторые места заняли Ашот Симонян, Алёна Львова, Марк Чебунин, Алёна Хан, Александр Малихов и София Унтевская, третьими стали Александр Бычков, Юлия Иванова, Иван Семёнов, Эмилия Медвидь, Егор Семёнов и Валерия Чинчинова.
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