16:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях "Юный стрелок России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский спортсмен Дмитрий Иванов принес островной команде первую медаль на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России», которые традиционно проходят в Ижевске. В них принимают участие более 620 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из 43 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Дмитрий Иванов стал бронзовым призером в скоростной стрельбе из пневматического пистолета в возрастной категории «2009 год рождения и младше», произведя 17 попаданий.
Соревнования продлятся до 16 июня.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:15 11 Июня Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди
12:53 11 Июня В День России южносахалинцев приглашают на праздник в городской парк
- 16:49 11 Июня С начала года экспорт рыбной продукции на Сахалине и Курилах превысил 110 тысяч тонн
09:43 11 Июня На Сахалине появился дополнительный авиарейс до Иркутска
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
Выбор редакции
- 16:42 Вчера Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях "Юный стрелок России"
- 11:55 13 Июня 15 июня в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка
- 09:42 11 Июня Южно-Сахалинск и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
- 13:39 10 Июня На Камчатке осваивают новый для полуострова вид туризма – алкогольный
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?