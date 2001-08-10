Сахалинец завоевал бронзу на соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский спортсмен Дмитрий Иванов принес островной команде первую медаль на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России», которые традиционно проходят в Ижевске. В них принимают участие более 620 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из 43 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Дмитрий Иванов стал бронзовым призером в скоростной стрельбе из пневматического пистолета в возрастной категории «2009 год рождения и младше», произведя 17 попаданий.

Соревнования продлятся до 16 июня.