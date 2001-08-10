Свыше 30 видов спорта ждут сахалинцев на Олимпийском дне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Показательные выступления, интерактивы, автограф-сессии от олимпийских чемпионов и мастер-классы по более чем 30 видам спорта ждут гостей на праздновании Всероссийского олимпийского дня в Южно-Сахалинске 23 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Местом проведения станет стадион «Космос» в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. На всей его территории органично расположатся площадки по тяжелой атлетике, конному спорту, спортивной, эстетической и художественной гимнастикам, баскетболу, каратэ, боксу, тхэквондо, русской борьбе, кикбоксингу, гандболу, фехтованию, санному спорту, синхронному плаванию, настольным играм, горнолыжному спорту, хоккею, гольфу, самбо, керлингу, настольному теннису, дзюдо, пилону, воркауту, биатлону, лучному спорту, волейболу и бейсболу.
Также в рамках праздника на территории парка продут отборочный этап Межрегионального фестиваля «Игры ГТО», легкоатлетический забег и фестиваль йоги, посвященный Международному дню Йоги. Все площадки начнут работать с 10:00.
Напомним, Южно-Сахалинск станет главным местом проведения Всероссийского олимпийского дня в стране. Островной регион посетят олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и другие звезды мирового спорта. Так, Сахалин посетят более двадцати призёров Олимпийских игр разных лет.
Церемония открытия пройдет на стадионе «Космос» в 12:00. Вход свободный.
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