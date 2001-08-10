Тихоокеанское
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17:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Первая школа хоккейных вратарей "Русский медведь" торжественно открылась на Сахалине

Первая школа хоккейных вратарей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая школа хоккейных вратарей "Русский медведь" торжественно открылась на Сахалине. Поприветствовать первых учеников школы пришли почетные гости:

- сенатор РФ от Сахалинской области Андрей Хапочкин;

 - автор проекта первой школы вратарей "Русский медведь" на Сахалине Михаил Шувалов;

- председатель Сахалинского регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Шаров.

Название школы "Русский медведь" имеет невероятную историю. Авторы проекта Михаил Шувалов и Александр Козубенко (тренер вратарей спортивной школы "Кристалл") вдохновились примером одного из лучших вратарей в истории мирового хоккея - Виктора Сергеевича Коноваленко - советского хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР, вратаря сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы. Хоккейное прозвище Виктора Сергеевича – "русский медведь", получил он его за его стойкость, силу духа и настоящее мужество. Великий мастер был учителем Владислава Александровича Третьяка и щедро делился с ним своим богатым игровым опытом.

Открытие школы совпало с началом Всероссийского Спортивного летний Марафона "СИЛА РОССИИ". Марафон "СИЛА РОССИИ" стал доброй традицией в России и на Сахалине в частности. Всероссийский спортивный летний марафон "СИЛА РОССИИ" проводится с целью популяризации спорта, здорового образа жизни и физической активности среди населения.

В этом году сборы и постоянная работа с талантливыми защитниками ворот приобрела новые яркие очертания. Поздравляем всех жителей островного региона с этим знаменательным событием.

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