Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая школа хоккейных вратарей "Русский медведь" торжественно открылась на Сахалине. Поприветствовать первых учеников школы пришли почетные гости:

- сенатор РФ от Сахалинской области Андрей Хапочкин;

- автор проекта первой школы вратарей "Русский медведь" на Сахалине Михаил Шувалов;

- председатель Сахалинского регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Шаров.

Название школы "Русский медведь" имеет невероятную историю. Авторы проекта Михаил Шувалов и Александр Козубенко (тренер вратарей спортивной школы "Кристалл") вдохновились примером одного из лучших вратарей в истории мирового хоккея - Виктора Сергеевича Коноваленко - советского хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР, вратаря сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы. Хоккейное прозвище Виктора Сергеевича – "русский медведь", получил он его за его стойкость, силу духа и настоящее мужество. Великий мастер был учителем Владислава Александровича Третьяка и щедро делился с ним своим богатым игровым опытом.

Открытие школы совпало с началом Всероссийского Спортивного летний Марафона "СИЛА РОССИИ". Марафон "СИЛА РОССИИ" стал доброй традицией в России и на Сахалине в частности. Всероссийский спортивный летний марафон "СИЛА РОССИИ" проводится с целью популяризации спорта, здорового образа жизни и физической активности среди населения.

В этом году сборы и постоянная работа с талантливыми защитниками ворот приобрела новые яркие очертания. Поздравляем всех жителей островного региона с этим знаменательным событием.