В Южно-Сахалинске завершилась спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юниор» состоялся заключительный этап соревнований. В нем приняли участие 128 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Спартакиада проходила в течение двух недель. Она включала десять видов спорта — плавание, пулевая стрельба, шашки, шахматы, бочче, настольный теннис, броски в баскетбольное кольцо, дартс, армрестлинг и наклоны.

- Спартакиада для меня — это стимул жить дальше. Я каждый день тренируюсь, занимаюсь скандинавской ходьбой. В финальный день соревнований нам нужно показать себя в бросках в баскетбольную корзину, дартсе, гибкости. Думаю, что везде смогу занять достойные места, - рассказал участник спартакиады Игорь Се.

- Третий или четвертый раз принимаю участие в спартакиаде. В плавании заняла первое место в своей группе. Мне 78 лет. Я уже возрастная девушка. По тем видам спорта, которые сегодня здесь представлены, тоже показываю хорошие результаты, - поделилась участница спартакиады Надежда Поны. - Без спорта уже не представляю свою жизнь, на тренировки встаю как на работу.

В церемонии награждения приняли участие сенатор Совета Федерации Андрей Хапочкин, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Денис Раздобреев, руководители профильных департаментов администрации областного центра. С приветственным словом к спортсменам обратилась вице-мэр Елена Федорова.

- Сегодня у нас настоящий праздник! Мы стремимся к тому, чтобы развивать в городе доступный и массовый спорт, а вы, дорогие участники спартакиады, — яркий пример того, как, вопреки всему, можно вести активный образ жизни, - сказала Елена Федорова. - Мы делаем все, чтобы у людей с ограниченными возможностями здоровья были условия для занятий спортом. Сегодня в Южно-Сахалинске строятся и открываются объекты самого высокого уровня. Они адаптированы под потребности разных посетителей.

Спартакиада объединила более четырехсот человек. По итогам всем участникам были вручены подарочные сертификаты. Победители и призеры получили грамоты и медали.