Жителей и гостей острова приглашают на забег в рамках Олимпийского дня на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Легкоатлетический забег пройдет в южно-сахалинском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 23 июня в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня. В нем могут принять участие спортсмены в возрасте от восьми лет и старше.

Маршрут будет аналогичен «Новогоднему забегу» на «Декаде спорта». Младшим атлетам предстоит преодолеть 1 км, взрослым - 2,7 км.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

Напомним, Южно-Сахалинск станет главным местом проведения Всероссийского олимпийского дня в стране. 23 июня в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина южносахалинцев и гостей областного центра ждут автограф-сессии и мастер-классы от чемпионов по различным видам спорта, а также многочисленные интерактивы, выставочная экспозиция спортивных федераций России, квесты, показательные выступления и многое другое.

Островной регион посетят олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и другие звезды мирового спорта. Так, Сахалин посетят более двадцати призёров Олимпийских игр разных лет.

Начало в 10:00.