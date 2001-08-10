60 сахалинцев проверили свои силы в гонке с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй этап серии соревнований гонок с препятствиями «Индор/Аутдор» прошёл в Южно-Сахалинске. Местом проведения стала площадка лыже-биатлонного комплекса «Триумф». В состязаниях приняли участие около 60 атлетов из нескольких районов островного региона.

Спортсменов ждала одна из самых сложных гонок за всю историю проведения турнира. Были разработаны новые препятствия на силу, скорость, координацию и выносливость в индивидуальном и командном форматах. При непрохождении препятствия участники выполняли штрафные задания, а им начислялось штрафное время.

Победителями индивидуального формата стали Алена Матиато и Михаил Аникиев, второе место завоевали Ксения Нижегородова и Евгений Распопин, бронза у Анны Токаревой и Юрия Лагуна.

В командном формате лучший результат у «Run Community» (Светлана Кузьмина, Юрий Лагун и Ильяс Нургалиев), вторыми стали спортсмены команды «Мыши рокеры с Марса» (Ксения Нижегородова, Александр Решетов и Виктор Усов), третье место завоевала команда «Just Fun» (Александра Понизович, Максим Нуждин и Евгений Денисов).

Следующая гонка с препятствиями пройдет 9 июня на ЛБК «Триумф». В ней участие примут дети. Регистрация открыта на официальном сайте www.priderace.ru.