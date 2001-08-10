Тихоокеанское
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18:06, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Поронайцы завоевали россыпь медалей на соревнованиях по плаванию "Быстрый китенок"

Поронайцы завоевали россыпь медалей на соревнованиях по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На прошлой неделе в Южно-Сахалинске состоялся II этап на спине соревнований «Быстрый китенок». В заплывах приняли участие пловцы со всей Сахалинской области. Поронайский район представляли воспитанники спортивной школы «Поронайск-Арена».
 
Победителями и призерами стали:
Воспитанники тренера Анны Моревой: 
Маргарита Павлюченко – 3 золотые медали на дистанции 50 м., 100 м., 200 м.
Антоничев Тимофей – золотая медаль на дистанции 100 м., серебро на дистанции 200 м., бронза на дистанции 50 м.
 
Воспитанники тренера Романа Пименова: 
Вероника Груздева – 3 серебряные медали на дистанции 50 м., 100 м., 200 м.
Илья Жердев – бронзовая медаль на дистанции 50 м.

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