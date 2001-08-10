Поронайцы завоевали россыпь медалей на соревнованиях по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На прошлой неделе в Южно-Сахалинске состоялся II этап на спине соревнований «Быстрый китенок». В заплывах приняли участие пловцы со всей Сахалинской области. Поронайский район представляли воспитанники спортивной школы «Поронайск-Арена».

Победителями и призерами стали:

Воспитанники тренера Анны Моревой:

Маргарита Павлюченко – 3 золотые медали на дистанции 50 м., 100 м., 200 м.

Антоничев Тимофей – золотая медаль на дистанции 100 м., серебро на дистанции 200 м., бронза на дистанции 50 м.

Воспитанники тренера Романа Пименова:

Вероника Груздева – 3 серебряные медали на дистанции 50 м., 100 м., 200 м.

Илья Жердев – бронзовая медаль на дистанции 50 м.