Тихоокеанское
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12:46, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали 47 медалей первенства ДФО по легкой атлетике

Сахалинцы завоевали 47 медалей первенства ДФО по легкой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике завершилось в Южно-Сахалинске. Местом проведения состязаний стал стадион «Спартак». На старт вышли более 200 легкоатлетов из Приморского, Забайкальского и Хабаровского краёв, республик Бурятия и Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей. Островной регион представили 78 спортсменами, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнований проходили в возрастных категориях «Юниоры и юниорки до 20 лет» и «Юноши и девушки до 18 лет».

Победители первенства определялись в таких видах спорта, как бег, барьерный бег, метание копья, бег с препятствиями, семиборье, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, а также эстафета.

В итоговом командном зачете состязаний до 18 лет сахалинцы заняли третье место.

В беге на 100 метров у юношей золото завоевал Михаил Кожаров. Среди девушек третье место взяла Виктория Толкачева.

Евгений Турецков забрал первое место в барьерном беге на 400 м.

В тройном прыжке весь пьедестал заняли островные спортсмены. Сильнейшим стал Егор Повлятенко, на втором месте Артём Троян, третье у Николая Акулова.

Серебряную награду в метании диска выиграл Артём Вяткин. Также Артём стал вторым в толкании ядра.

Две медали в копилку Сахалинской области принесли спортсмены в метании копья. Золотую медаль завоевал Артур Кохан, бронза у Александра Круглякова.

Сильнейшей легкоатлеткой в беге на 400 м стала Алиса Митрофанова. Еще одну медаль, на этот раз серебряную, Алиса завоевала в беге на 800 м.

Серебряные награды сахалинцы забрали в эстафетном беге 4х100 м и 4х400 м.

В беге с барьерами на 100 м тройку призёров замкнула Валерия Чернова. В этой дисциплине на 400 м третье место у Вероники Груздо.

В метании диска второе и третье место заняли Елена Рябенко и Мария Юрина соответственно. В толкании ядра Мария показала второй результат

Первой в метании копья стала Дарья Маматова, третье место у Евы Макаровой.

В первенстве ДФО среди юниоров и юниорок до 20 лет островной регион по итогам командного зачета стал третьим.

В беге на 200 м Владислав Трегубов выиграл бронзовую медаль.

Егор Звягинцев в соревнованиях завоевал две золотые награды – в беге на 400 м и 800 м. Кирилл Кожухов на дистанции 400 м стал вторым. На 800-м третий результат показал Алексей Шубин. Алексей также выиграл бронзу в беге на 1500 м.

Уверенную победу островитяне одержали в эстафете 4х100 м.

В эстафетном беге 4х400 м Сахалинская область стала второй.

Никита Кудян занял второе место в барьерном беге на 400 м и третье в беге с барьерами на 110 м.

Третий результат показал Богдан Гапусенко в прыжках в длину.

Две медали соревнований завоевал Назар Суходолов. Он стал вторым в метании копья и третьим в метании диска.

Андрей Краус выиграл золотую медаль в метании диска.

В беге на 200 м победу праздновала Екатерина Жуликова. Третье место заняла Вероника Косвинцева в беге на 400 м. Вероника стала второй в барьерном беге на 400 м. В беге на 800 м второе место у Ирины Василенко.

В женской эстафете 4х100 м серебряные награды завоевала островная сборная команда. В эстафете 4х400 первое и второе место также у сахалинцев.

В метании диска не было равных Екатерине Викуловой. Третье место заняла Зарина Исхакова.

Юлия Плаксина выиграли золото в метании копья. В толкании ядра второе и третье места забрали Алина Гареева и Валерия И соответственно.

С более подробными результатами соревнований вы можете ознакомится на официальном сайте министерства спорта Сахалинской области.

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