Сахалинцы завоевали 47 медалей первенства ДФО по легкой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике завершилось в Южно-Сахалинске. Местом проведения состязаний стал стадион «Спартак». На старт вышли более 200 легкоатлетов из Приморского, Забайкальского и Хабаровского краёв, республик Бурятия и Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей. Островной регион представили 78 спортсменами, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнований проходили в возрастных категориях «Юниоры и юниорки до 20 лет» и «Юноши и девушки до 18 лет».

Победители первенства определялись в таких видах спорта, как бег, барьерный бег, метание копья, бег с препятствиями, семиборье, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, а также эстафета.

В итоговом командном зачете состязаний до 18 лет сахалинцы заняли третье место.

В беге на 100 метров у юношей золото завоевал Михаил Кожаров. Среди девушек третье место взяла Виктория Толкачева.

Евгений Турецков забрал первое место в барьерном беге на 400 м.

В тройном прыжке весь пьедестал заняли островные спортсмены. Сильнейшим стал Егор Повлятенко, на втором месте Артём Троян, третье у Николая Акулова.

Серебряную награду в метании диска выиграл Артём Вяткин. Также Артём стал вторым в толкании ядра.

Две медали в копилку Сахалинской области принесли спортсмены в метании копья. Золотую медаль завоевал Артур Кохан, бронза у Александра Круглякова.

Сильнейшей легкоатлеткой в беге на 400 м стала Алиса Митрофанова. Еще одну медаль, на этот раз серебряную, Алиса завоевала в беге на 800 м.

Серебряные награды сахалинцы забрали в эстафетном беге 4х100 м и 4х400 м.

В беге с барьерами на 100 м тройку призёров замкнула Валерия Чернова. В этой дисциплине на 400 м третье место у Вероники Груздо.

В метании диска второе и третье место заняли Елена Рябенко и Мария Юрина соответственно. В толкании ядра Мария показала второй результат

Первой в метании копья стала Дарья Маматова, третье место у Евы Макаровой.

В первенстве ДФО среди юниоров и юниорок до 20 лет островной регион по итогам командного зачета стал третьим.

В беге на 200 м Владислав Трегубов выиграл бронзовую медаль.

Егор Звягинцев в соревнованиях завоевал две золотые награды – в беге на 400 м и 800 м. Кирилл Кожухов на дистанции 400 м стал вторым. На 800-м третий результат показал Алексей Шубин. Алексей также выиграл бронзу в беге на 1500 м.

Уверенную победу островитяне одержали в эстафете 4х100 м.

В эстафетном беге 4х400 м Сахалинская область стала второй.

Никита Кудян занял второе место в барьерном беге на 400 м и третье в беге с барьерами на 110 м.

Третий результат показал Богдан Гапусенко в прыжках в длину.

Две медали соревнований завоевал Назар Суходолов. Он стал вторым в метании копья и третьим в метании диска.

Андрей Краус выиграл золотую медаль в метании диска.

В беге на 200 м победу праздновала Екатерина Жуликова. Третье место заняла Вероника Косвинцева в беге на 400 м. Вероника стала второй в барьерном беге на 400 м. В беге на 800 м второе место у Ирины Василенко.

В женской эстафете 4х100 м серебряные награды завоевала островная сборная команда. В эстафете 4х400 первое и второе место также у сахалинцев.

В метании диска не было равных Екатерине Викуловой. Третье место заняла Зарина Исхакова.

Юлия Плаксина выиграли золото в метании копья. В толкании ядра второе и третье места забрали Алина Гареева и Валерия И соответственно.

С более подробными результатами соревнований вы можете ознакомится на официальном сайте министерства спорта Сахалинской области.