Тихоокеанское
информационное агентство
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16:51, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец завоевал две медали чемпионата и первенства России по каратэ

Сахалинец завоевал две медали чемпионата и первенства России по каратэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский каратист Иван Власов взял золотую и бронзовую медали на первенстве и чемпионате России по спорту глухих. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге и собрали спортсменов из 11 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островной регион представляли спортсмены отделения адаптивной физической культуры областной спортшколы восточных видов единоборств Даниил Сафин и Иван Власов.

Иван завоевал золотую медаль в первенстве России среди юношей, выиграв в финальном поединке у каратиста из Пензенской области. В чемпионате России воспитаннику Ольги Рудых удалось подняться на третью ступень пьедестала среди мужчин в возрасте старше 18 лет. Даниил Сафин занял пятое место чемпионата среди мужчин в возрасте старше 18 лет.

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